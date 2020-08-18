Количество новых случаев коронавируса в Киеве уменьшилось

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 17 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 88 человек до 10 730, умерших - на 1 до 155.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет, а также 2 девочки 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.

Также среди заболевших 4 медика.

В столичные больницы госпитализированы 8 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 17, Голосеевском - 13, в Святошинском и Днепровском - по 11.

Как сообщали Українськi Новини, сделать тест на COVID-19 в Киеве можно как за деньги, так и бесплатно.

Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.

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