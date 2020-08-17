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17 августа 2020, понедельник, 16:38 583
Медицина 2020-08-17T16:38:27+03:00
Українські Новини
После антирекорда количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на треть

После антирекорда количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на треть

Надежда Комендантова
Госпитализация, Больницы, Коронавирус
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

16 августа было госпитализировано 213 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За последние сутки было госпитализировано 213 человек", - сказал он.

Среди 1 464 человек, у которых 16 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 78 детей и 69 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 6 374 ребенка и 9 753 медработника.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 22 266 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 683 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 17 августа в больницах находятся 5 490 человек, 150 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди выздоровевших 7 198 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа было госпитализировано 330 больных коронавирусной инфекцией.

11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

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