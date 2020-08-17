После антирекорда количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на треть

16 августа было госпитализировано 213 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За последние сутки было госпитализировано 213 человек", - сказал он.

Среди 1 464 человек, у которых 16 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 78 детей и 69 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 6 374 ребенка и 9 753 медработника.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 22 266 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 683 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 17 августа в больницах находятся 5 490 человек, 150 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди выздоровевших 7 198 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа было госпитализировано 330 больных коронавирусной инфекцией.

11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

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