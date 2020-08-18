На западной Украине сегодня возможны оползни и подтопления

В Украине в западных регионах во второй половине 18 августа и в течение 19 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате непогоды на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

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