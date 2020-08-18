подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 13:40 75
Общество 2020-08-18T14:15:01+03:00
Українські Новини
На западной Украине сегодня возможны оползни и подтопления

На западной Украине сегодня возможны оползни и подтопления

Ольга Фандорина
Западная Украина, Наводнение, Оползни, Подъем уровня воды, Подтопления

В Украине в западных регионах во второй половине 18 августа и в течение 19 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате непогоды на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Больше новостей о: Западная Украина Наводнение Оползни Подъем уровня воды Подтопления

На западе Украины уровень рек может резко поднятьс...
Из-за наводнений на Западе Украины были подтоплены...
Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавиру...
Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве уменьшилось
В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест
Новости
Акция "Твоя энергонезависимость" от ООО "Николаевгаз Сбыт": газ на зиму по летним ценам 14:20 Пресс-релиз
К Спасу украинские аниматоры выпустили тематический мультсериал 14:19 Пресс-релиз
Бужанский за увольнение Аласании из-за недопуска 12-летнего сироты на детское "Евровидение-2020" 14:11
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей 14:09
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok