На заході України сьогодні можливі зсуви і підтоплення

У другій половині дня 18 серпня та протягом 19 в західних областях України очікуються сильні дощі. Рятувальники попереджають про можливі підтоплення і зсуви. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в результаті негоди на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м. У місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок.

У відомстві зазначають, що існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоження грунту.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довгостроковий прогноз погоди й розповіли, що вересень буде теплим, однак йому на зміну прийде аномально холодний жовтень.

Крім того, погода в Україні лютує вже не перший місяць. Проте метеорологи застерігають, що надалі негода вируватиме все частіше.

Також про те, якою буде погода в останній місяць літа – серпень буде сухішим і, вірогідно, ще спекотнішим за попередні.

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