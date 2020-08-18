От введенного Зеленским безвиза для 7 стран Украина недополучит $3 млн

Перед тем, как Украина временно ввела безвизовый режим въезда для граждан Китая, она получила 1,7 млн долларов доходов от консульского сбора за оформление им виз в 2019 году, а граждане еще 6 стран, для которых с августа Украина ввела безвизовый режим заплатили в 2019 году 1,2 млн долларов консульского сбора за оформление им виз.

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

С августа 2020 до февраля 2021 года Украина в одностороннем порядке ввела указом Президента Владимира Зеленского безвиз для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в страну с туристической целью, если срок их пребывания не превышает 30 дней в течение 180 дней.

"В 2019 году гражданам КНР оформлено 20 тыс. украинских туристических виз (около 15% от общего количества виз, которые были оформлены в 2019 году), взыскано 1 млн 700 тыс. долл. США консульского сбора", - сообщило внешнеполитическое ведомство в ответ на запрос агентства.

Также с 1 августа Украина бессрочно ввела указом Зеленского безвиз для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, если срок их пребывания в стране не будет превышать 90 дней в течение 180 дней.

"В 2019 году гражданами этих стран в целом оформлено 12 тыс. краткосрочных виз, взыскано 1 млн 185 тыс. долл. США консульского сбора", - ответило министерство на вопрос агентства о том, сколько средств Украина получала от выдачи виз этим гражданам, и какими будут потери от либерализации визового режима.

На вопрос о том, какой позитивный эффект, в том числе финансовый, ожидается от принятия этого решения, МИД ответил без конкретных цифр, а на вопрос о том, перевесит ли он потери от отмены визового режима - прямо не ответил.

"(Это решение) придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений, создаст благоприятные условия для перезагрузки украинской туристической отрасли, активизации взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Украину", - говорится в ответе.

МИД также не ответил на вопрос о том, по какому принципу для либерализации визового режима были избраны именно эти страны, и почему для граждан 6 стран безвиз введен бессрочно, а для граждан Китая – временно.

В то же время министерство рассчитывает, что данное решение повлечет ответные меры указанных стран.

Как сообщали Українськi Новини, Ранее Украина ввела безвиз для британцев на год.

Также Украина намерена временно ввести безвиз для граждан Индии.

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