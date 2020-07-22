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22 июля 2020, среда, 14:57 669
Внешняя политика 2020-07-22T14:57:44+03:00
Українські Новини
Украина ввела безвиз еще для 6 государств

Украина ввела безвиз еще для 6 государств

Елизавета Кесельман
Украина, Кувейт, Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Новая Зеландия, Оман, безвиз
Загранпаспорт
Загранпаспорт

Украина ввела безвизовый режим въезда для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Об этом говорится в указе Президента №289 от 21 июля, обнародованном в среду, передают Українськi Новини.

Для граждан этих шести стран с 1 августа введен безвизовый режим, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина в одностороннем порядке планирует либерализовать визовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии навсегда, а для граждан Индии и Китая - на 6-8 месяцев.

Кроме того, со 2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим с Эквадором (Южная Америка).

А с 14 марта Аргентина вдвое увеличила срок безвизового пребывания украинцев.

Также Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой.

В ноябре Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.

5 февраля Кабинет Министров утвердил соглашение с Монголией об увеличении срока безвизового пребывания граждан обеих стран до 90 дней в течение 180 дней.

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