Украина ввела безвиз еще для 6 государств

Украина ввела безвизовый режим въезда для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Об этом говорится в указе Президента №289 от 21 июля, обнародованном в среду, передают Українськi Новини.

Для граждан этих шести стран с 1 августа введен безвизовый режим, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина в одностороннем порядке планирует либерализовать визовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии навсегда, а для граждан Индии и Китая - на 6-8 месяцев.

Кроме того, со 2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим с Эквадором (Южная Америка).

А с 14 марта Аргентина вдвое увеличила срок безвизового пребывания украинцев.

Также Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой.

В ноябре Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.

5 февраля Кабинет Министров утвердил соглашение с Монголией об увеличении срока безвизового пребывания граждан обеих стран до 90 дней в течение 180 дней.