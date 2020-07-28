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28 июля 2020, вторник, 13:19 135
Мир 2020-07-28T16:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленский ввел безвиз для китайских туристов

Зеленский ввел безвиз для китайских туристов

Виолетта Чайковская
Китай, Китайцы, Безвизовый режим, Китай Украина, безвиз, Украина-Китай, Китай-Украина, Развитие туризма, Возобновление туризма, Украинский туризм, кита
Туристы. Фото: pixabay
Туристы. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский отменил визы не только для граждан 6 стран с 1 авсгуста, но также Украина ввела безвизовый режим въезда для граждан Китая до февраля 2021 года.

Об этом говорится в указе Президента №295 от 28 июля, передают Українськi Новини.

"Ввести на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - сказано в нем.

Указ подписал с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

21 июля указом Зеленского Украина в одностороннем порядке бессрочно ввела безвизовый режим въезда для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

Для граждан этих шести стран с 1 августа введен безвиз, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина ввела безвиз для британцев на год.

Также Украина намерена временно ввести безвиз для граждан Индии.

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