Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн

Перед тим, як Україна тимчасово ввела безвізовий режим в'їзду для громадян Китаю, вона отримала 1,7 млн ​​доларів доходів від консульського збору за оформлення їм віз в 2019 році, а громадяни ще 6 країн, для яких з серпня Україна ввела безвізовий режим, заплатили у 2019 році 1,2 млн доларів консульського збору за оформлення віз.

Про це Українським Новинам повідомило Міністерство закордонних справ.

Із серпня 2020 до лютого 2021 року Україна в односторонньому порядку ввела указом Президента Володимира Зеленського безвіз для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в країну з туристичною метою, якщо термін їх перебування не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

"У 2019 громадянам КНР оформлено 20 тис. українських туристичних віз (близько 15% від загальної кількості віз, які були оформлені в 2019 році), стягнуто 1 млн 700 тис. дол. США консульського збору ", - повідомило зовнішньополітичне відомство у відповідь на запит агентства.

Також з 1 серпня Україна безстроково ввела указом Зеленського безвіз для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману та Саудівської Аравії, якщо термін їх перебування в країні не буде перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

"У 2019 громадянами цих країн в цілому оформлено 12 тис. короткострокових віз, стягнуто 1 млн 185 тис. дол. США консульського збору", - відповіло міністерство на питання агентства про те, скільки коштів Україна отримувала від видачі віз цим громадянам, і якими будуть втрати від лібералізації візового режіма.

На питання про те, який позитивний ефект, у тому числі фінансовий, очікується від прийняття цього рішення, МЗС відповіло без конкретних цифр, а на питання про те, чи переважить він втрати від скасування візового режиму - прямо не відповіло.

"(Це рішення) надасть потужний імпульс розвитку двосторонніх відносин, створить сприятливі умови для перезавантаження української туристичної галузі, активізації взаємовигідного двостороннього економічного співробітництва та залучення іноземних інвестицій в Україну", - йдеться у відповіді.

МЗС також не відповіло на запитання про те, за яким принципом для лібералізації візового режиму було обрано саме ці країни, і чому для громадян 6 країн безвіз введений безстроково, а для громадян Китаю - тимчасово.

Водночас міністерство розраховує, що це рішення спричинить відповідні заходи зазначених країн.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна ввела безвіз для британців на рік.

Також Україна має намір тимчасово ввести безвіз для громадян Індії.

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