МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев

В то время, как Украина недополучит 3 млн долларов от введенного Зеленским безвиза для 7 стран, Министерство иностранных дел ведет переговоры с Китаем для взаимной бессрочной отмены туристических виз, а также рассчитывает, что результатом бессрочного введения с августа безвизового режима въезда для граждан еще шести иностранных государств станет ответная либерализация ими визового режима для украинцев и привлечение в страну инвестиций.

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

"С целью установления безвизового режима для туристических поездок граждан Украины и Китая на взаимной и постоянной основе с китайской стороной ведется работа по закреплению соответствующих визовых упрощений на договорно-правовом уровне. По результатам достигнутых в этом контексте договоренностей правительство проинформирует общественность", - говорится в ответе на запрос агентства.

С 1 августа указом Президента Владимира Зеленского Украина в одностороннем порядке ввела до февраля 2021 года безвиз для граждан граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в страну с туристической целью, если срок их пребывания не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Также с 1 августа указом Президента Владимира Зеленского Украина в одностороннем порядке бессрочно ввела безвиз для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, если срок их пребывания в стране не будет превышать 90 дней в течение 180 дней.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", - сказано в ответе внешнеполитического ведомтсва.

МИД не ответил на вопрос агентства о том, по какому принципу для либерализации визового режима были избраны именно эти страны, и почему для граждан 6 стран безвиз введен бессрочно, а для граждан Китая – временно.

"Решение придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений, создаст благоприятные условия для перезагрузки украинской туристической отрасли, активизации взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Украину", - уверено министерство.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы рассказывали читателям о плюсах и минусах путешествия в Китай.

В том числе мы писали о том, как китайцы принимают туристов, а также об экзотических блюдах, которыми Китай удивляет приезжих.

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