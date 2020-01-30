Украина ввела безвиз для британцев на год

Украина ввела безвизовый режим для граждан Великобритании до февраля 2021 года.

Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского №28 от 29 января, обнародованном в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.

"Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - сказано в нем.

Указ вступает в силу в четверг, 30 января.

При этом на сайте Президента он пока не опубликован.

Как сообщали Українськi Новини, 9 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте выхода этой страны из Европейского Союза.



Кроме того, Brexit запланирован на 31 января 2020 года.



Тем временем ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд.