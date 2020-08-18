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18 серпня 2020, вівторок, 11:50 5
Транспорт 2020-08-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обмежено рух по вулиці Омеляновича-Павленка

У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обмежено рух по вулиці Омеляновича-Павленка

Александр Савич
Транспорт, Рух, перекриття руху, Перекриття доріг в Києві, Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Слідом за інформацією про те, що в Києві на вулиці Московській проводили ремонтні роботи та на вулиці Братиславській частково обмежили рух до 1 жовтня, стало відомо про часткове обмеження руху на вулиці Омеляновича-Павленка у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє КМДА.

Рух транспорту буде частково обмежено з 20:00 19 серпня до 8:00 20 серпня. Дорожне покриття оновлюють між вулицями Московською та Левандовською.

Ограничение движения на улице Омеляновича-Павленко в Киеве с 19 по 20 августа. Скриншот: kyivcity.gov.uaОбмеження руху на вулиці Омеляновича-Павленка в Києві з 19 по 20 серпня. Скріншот: kyivcity.gov.ua

У комунальній корпорації "Київавтодор", робочі якої здійснюють ремонт дороги на цій ділянці, перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, рух на київських вулицях обмежать через знімання фільму платформи Netflix із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Також у Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

Крім того, з 1 серпня по 25 вересня в Києві обмежили рух на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

Також на Либідській площі в Києві до 26 серпня частково обмежили рух у зв'язку з оновленням дорожнього покриття на ділянці між бульваром Дружби народів і вулицею Джона Маккейна.

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