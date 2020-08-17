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  • На Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение
17 августа 2020, понедельник, 12:45 265
Политика 2020-08-17T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение

На Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua

Вслед за ограничением движения на Шулявском путепроводе, стало известно о том, что на Лыбедской площади в Киеве также частично ограничат движение. Об этом сообщает КГГА.

Рабочие Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" осуществляют обновление покрытия на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна.

Схема ограничения движения на Лыбедской площади. Скриншот: kyivcity.gov.uaСхема ограничения движения на Лыбедской площади. Скриншот: kyivcity.gov.ua

Движение на этом участке будет частично ограничено до 10:00 26 августа.

"Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе, на улице Бориспольской, из окон на девятом этаже валит черный дым. 

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