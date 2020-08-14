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14 августа 2020, пятница, 11:58 169
Финансы 2020-08-14T12:04:06+03:00
Українські Новини
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова снижается
Курс доллара снова снижается

С 7 по 14 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс покупки понизился на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, снижаясь третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 29,62 коп. до 31,9863 UAH/EUR, курс продажи понизился на 35,64 коп. до 32,5361 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 31 июля по 7 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,92 коп. до 27,7894 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,35 коп. до 27,5173 UAH/USD, снижаясь вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 14 августа

27,2670

27,5446

31,9863

32,5361

3,3400

3,8700

По сравнению с 7 августа

-0,2503

-0,2448

-0,2962

-0,3564

0,0000

-0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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