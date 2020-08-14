Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

С 7 по 14 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс покупки понизился на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, снижаясь третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 29,62 коп. до 31,9863 UAH/EUR, курс продажи понизился на 35,64 коп. до 32,5361 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 31 июля по 7 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,92 коп. до 27,7894 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,35 коп. до 27,5173 UAH/USD, снижаясь вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 14 августа 27,2670 27,5446 31,9863 32,5361 3,3400 3,8700 По сравнению с 7 августа -0,2503 -0,2448 -0,2962 -0,3564 0,0000 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.