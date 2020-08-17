Российская нацвалюта просела. Курс рубля в обменниках в понедельник

В понедельник, 17 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 14 августа, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку по сравнению с пятницей и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 17 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,88 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,30 3,72

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 14 августа на 2,40 коп. до 27,5206 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,54 коп. до 27,2416 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководитстве.

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