Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за задержания латышей

Латвия направила ноту протеста Белоруси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Белоруси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в призыве провести новые выборы Президента Беларуси.

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