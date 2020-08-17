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17 августа 2020, понедельник, 23:52 35
Европа 2020-08-18T00:30:02+03:00
Українські Новини
Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за задержания латышей

Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за задержания латышей

Ольга Фандорина
МИД, Беларусь, Латвия, Нота протеста
Латвия. Фото:shutterstock.com
Латвия. Фото:shutterstock.com

Латвия направила ноту протеста Белоруси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Белоруси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в призыве провести новые выборы Президента Беларуси.

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