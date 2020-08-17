Латвія відправила Білорусі ноту протесту через затримання латишів

Латвія направила ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох громадян своєї країни під час протестних акцій. У МЗС також висловили позицію про дії білоруських силових структур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Латвії.

"Згідно з наявною в розпорядженні МЗС інформації, з 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, вони зазнали фізичного і психологічного насильства", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Латвія вимагає від влади Білорусі провести повне розслідування інциденту та притягнути винних до відповідальності, а пізніше повідомити про результати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) після недавніх заяв Президента Білорусі Олександра Лукашенка і видачі бойовиків, які воювали на Донбасі, приватної військової компанії "Вагнера" Росії, а не Україні, викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх стосунків.

Раніше Лукашенко звинуватив Україну в заклику провести нові вибори Президента Білорусі.

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