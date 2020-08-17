Пенсионный фонд за день направил на финансирование пенсий еще 2,1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. 17 августа на пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook. "17 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен", - сказано в нем. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,6 миллиарда гривен, что составляет 67,4% от потребности месяца.Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Финансирование пенсий. Инфографика: Пенсионный фонд Как сообщали Українські Новини, по словам Шамбира, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.Кроме того, будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой. Тем временем в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.