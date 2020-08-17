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17 серпня 2020, понеділок, 15:37 6
Силові структури 2020-08-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", – Ситник

НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", – Ситник

Валерия Драгомирова
США, ФБР, Приватбанк, НАБУ, Артем Ситник, Ігор Коломойський
Артем Ситник. Фото НАБУ
Артем Ситник. Фото НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився повідомити інформацію про те, чи отримувало НАБУ запити від США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, якого підозрюють у відмиванні коштів "Приватбанку"

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас давно меморандум з ФБР США. Співпраця є, але розкривати деталей я не можу", - сказав він.

За його словами, деякі громадські організації подавали позов до суду з проханням розсекретити цей меморандум, але безрезультатно.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генерального прокурора в не отримував запитів від Федеральної служби безпеки США стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського.

Також агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

У відповідь на звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів в крадіжці ним мільярдів доларів з "Приватбанку", Коломойський заявив, що всі зазначені відомством кошти були інвестовані з його власних доходів.

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