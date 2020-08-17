НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", – Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився повідомити інформацію про те, чи отримувало НАБУ запити від США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, якого підозрюють у відмиванні коштів "Приватбанку" . Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини. "У нас давно меморандум з ФБР США. Співпраця є, але розкривати деталей я не можу", - сказав він. За його словами, деякі громадські організації подавали позов до суду з проханням розсекретити цей меморандум, але безрезультатно. Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генерального прокурора в не отримував запитів від Федеральної служби безпеки США стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського. Також агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. У відповідь на звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів в крадіжці ним мільярдів доларів з "Приватбанку", Коломойський заявив, що всі зазначені відомством кошти були інвестовані з його власних доходів.