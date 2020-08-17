Суд во Львове начнет рассмотрение дела против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому в октябре

Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского, которое ГБР передало в суд 5 августа.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Дело будет рассматривать судья Ирина Волоско.

Заседание запланировано на 10:30.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Все из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило обвинительный акт депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") об угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Также Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.

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