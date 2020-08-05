ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому

Госудрственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Дело передано в суд", - сказал собеседник.

По его словам, Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

Обвинительный акт передан в один из киевских судов.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) вручило обвинительный акт депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") об угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Также Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.