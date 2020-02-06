Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина в ГБР не явилась

Государственное бюро расследований вручило подозрение волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул) по факту возможных угроз в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

Адвокат сообщил, что Зверобой было вручено подозрение по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

Кроме того, подозреваемой вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Также сторона защиты инициировала проведение допроса.

"Следователь не был готов к допросу, он не хотел его проводить", - заявил адвокат.

Писаренко отметил, что следователь задал всего 1 вопрос - понимает ли Зверобой свой процессуальный статус в данном деле.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, депутат Верховной Рады София Федина ("Евросолидарность") не явилась в Государственное бюро расследований для вручения сообщения о подозрении. Ее вызывали для вручения подозрения в угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому. О причинах неявки Федины не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, Федина отреагировала на вызов в ГБР обращением к Зеленскому.

Ранее ГПУ засекретила информацию по делу против Федины и Зверобой.