Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина в ГБР не явилась

Государственное бюро расследований вручило подозрение волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул) по факту возможных угроз в адрес Президента Владимира Зеленского. Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Андрей Писаренко. Адвокат сообщил, что Зверобой было вручено подозрение по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса. Кроме того, подозреваемой вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Также сторона защиты инициировала проведение допроса. "Следователь не был готов к допросу, он не хотел его проводить", - заявил адвокат. Писаренко отметил, что следователь задал всего 1 вопрос - понимает ли Зверобой свой процессуальный статус в данном деле. Как сообщили в пресс-службе ГБР, депутат Верховной Рады София Федина ("Евросолидарность") не явилась в Государственное бюро расследований для вручения сообщения о подозрении. Ее вызывали для вручения подозрения в угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому. О причинах неявки Федины не сообщается. Как сообщали Українськi Новини, Федина отреагировала на вызов в ГБР обращением к Зеленскому. Ранее ГПУ засекретила информацию по делу против Федины и Зверобой.