подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный?
27 октября 2019, воскресенье, 00:10 930
Политика 2019-10-27T00:14:20+03:00
Українські Новини
Депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный?

Депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный?

Добровольцы, золотое, ООС, Владимир Зеленский, София Федина

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Об этом Федина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Так говорить себе с нашими защитниками даже не все сепары позволяли... Кто-то думает, что он бессмертен..." - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

Также штаб операции Объединенных сил (ООС) заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.

 

Больше новостей о: Добровольцы золотое ООС Владимир Зеленский София Федина

Архив
Новости
Депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный? 00:10
В Украине массово отменяли и переносили авиарейсы из-за тумана: какие права имеют пассажиры 23:20
Участник драки. Фото: Думская
Убийство 2 человек в Одессе: задержаны 3 подозреваемых в драке 21:51
Полиция арестовала заммэра Днипра по делу об отмывании денег при ремонте Нового моста 21:22
Некоторые разговоры оказались эмоциональными, - Зеленский о посещении Золотого 20:52
больше новостей
Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника 05:55
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита: симптомы, мифы и как не заболеть 00:17
Как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях 08:02
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы 21:20
Как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях 08:02
Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка 08:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok