Депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный?

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Об этом Федина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Так говорить себе с нашими защитниками даже не все сепары позволяли... Кто-то думает, что он бессмертен..." - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

Также штаб операции Объединенных сил (ООС) заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.