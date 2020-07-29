Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило обвинительный акт депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") об угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое позорное заявление против Софии Федины, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего" - об этом народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" заявила во время включения в эфире телеканала "Прямой". Федина сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского", - говорится в нем.

Она подчеркнула, что этот обвинительный акт "является итогом так называемого процесса следствия".

Федина считает, что "Президенту не захочется быть попущенным до уровня потерпевшего".

"...пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни... Мы помним недавнее дело, когда четыре дня не было никого, чтобы вытащить нашего бойца с передовой, он истекал там кровью, ожидая помощи, и, к сожалению, его не удалось спасти. В это время, когда в государстве не нашли никого спасать нашего защитника, в моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 тыс. гривен, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривен. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - сказала Федина.

Депутат считает, что ей инкриминируется преступление за три фразы.

В частности, за фразы "А знаешь, там стреляют", "А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен".

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.