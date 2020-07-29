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29 июля 2020, среда, 19:50 640
Силовые структуры 2020-07-29T20:15:02+03:00
Українські Новини
Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского

Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского

Ольга Фандорина
Угрозы, София Федина, угрозы Зеленскому, Обвинительный акт
София Федина
София Федина

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило обвинительный акт депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") об угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР,  передают Українськi Новини.

"Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое позорное заявление против Софии Федины, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего" - об этом народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" заявила во время включения в эфире телеканала "Прямой". Федина сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского", - говорится в нем.

Она подчеркнула, что этот обвинительный акт "является итогом так называемого процесса следствия".

Федина считает, что "Президенту не захочется быть попущенным до уровня потерпевшего".

"...пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни... Мы помним недавнее дело, когда четыре дня не было никого, чтобы вытащить нашего бойца с передовой, он истекал там кровью, ожидая помощи, и, к сожалению, его не удалось спасти. В это время, когда в государстве не нашли никого спасать нашего защитника, в моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 тыс. гривен, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривен. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - сказала Федина.

Депутат считает, что ей инкриминируется преступление за три фразы.

В частности, за фразы "А знаешь, там стреляют", "А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен".

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.

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