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17 серпня 2020, понеділок, 14:12 13
Судова влада 2020-08-17T16:45:03+03:00
Українські Новини
Суд у Львові почне розгляд справи проти Федини та Звіробій про погрози Зеленському в жовтні

Суд у Львові почне розгляд справи проти Федини та Звіробій про погрози Зеленському в жовтні

Елена Новикова
підозра, Зеленський, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина та Маруся Звіробій. Фото: скрін трансляції
Софія Федина та Маруся Звіробій. Фото: скрін трансляції

Галицький районний суд Львова 27 жовтня розпочне розгляд обвинувального акта щодо депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") і волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) про погрози на адресу Президента Володимира Зеленського, яке ДБР передало до суду 5 серпня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Діло розглядатиме суддя Ірина Волоско. Засідання заплановано о 10:30.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

Усе через те, що президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де мало відбутися розведення сил і засобів, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило обвинувальний акт депутату Верховної Ради Софії Федині (фракція "Європейська солідарність") про погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

Також Звіробій вручили підозру про можливі загрози Зеленському, а Федина не з'явилася в ДБР.

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