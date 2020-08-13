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13 августа 2020, четверг, 13:50 765
Политика 2020-08-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Движение на Шулявском путепроводе частично ограничат на неделю сегодня ночью

Движение на Шулявском путепроводе частично ограничат на неделю сегодня ночью

Александр Савич
Ремонт асфальтового покрытия, Шулявский путепровод, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua

После сообщения о том, что движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, стало известно о частичном ограничении движения на Шулявском путепроводе. Об этом сообщает КГГА.

Так, в ночь с 13 на 14 августа будет частично ограничено движение транспортных средств на Шулявском путепроводе в связи с началом работ по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. Вадима Гетьмана и ул. Александра Довженко.

Ограничение движения продлится до 20 августа. Именно в этот день планируется завершение нанесения дорожной разметки.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое занимается работами на Шулявском путепроводе, просят киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария.

Также в Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за упавшего столба.

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