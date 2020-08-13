Движение на Шулявском путепроводе частично ограничат на неделю сегодня ночью

После сообщения о том, что движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, стало известно о частичном ограничении движения на Шулявском путепроводе. Об этом сообщает КГГА.

Так, в ночь с 13 на 14 августа будет частично ограничено движение транспортных средств на Шулявском путепроводе в связи с началом работ по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. Вадима Гетьмана и ул. Александра Довженко.

Ограничение движения продлится до 20 августа. Именно в этот день планируется завершение нанесения дорожной разметки.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое занимается работами на Шулявском путепроводе, просят киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария.

Также в Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за упавшего столба.