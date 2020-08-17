На Либідській площі в Києві до 26 серпня частково обмежили рух

Слідом за обмеженням руху на Шулявському шляхопроводі, стало відомо про те, що на Либідській площі в Києві також частково обмежать рух. Про це повідомляє КГГА. Робітники Комунальної корпорації "Київавтодор" здійснюють оновлення покриття на ділянці між бульваром Дружби народів і вулицею Джона Маккейна. Схема обмеження руху на Либідській площі. Скріншот: kyivcity.gov.ua Рух на цій ділянці буде частково обмежений до 10:00 26 серпня. "Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності. Як повідомляли Українські Новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці. Крім того, з 1 серпня по 25 вересня в Києві обмежили рух на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності. Також 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі, на вулиці Бориспільській, з вікон на дев'ятому поверсі валить чорний дим.