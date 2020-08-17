На Либідській площі в Києві до 26 серпня частково обмежили рух

Слідом за обмеженням руху на Шулявському шляхопроводі, стало відомо про те, що на Либідській площі в Києві також частково обмежать рух. Про це повідомляє КГГА.

Робітники Комунальної корпорації "Київавтодор" здійснюють оновлення покриття на ділянці між бульваром Дружби народів і вулицею Джона Маккейна.

Схема обмеження руху на Либідській площі. Скріншот: kyivcity.gov.ua

Рух на цій ділянці буде частково обмежений до 10:00 26 серпня.

"Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

Крім того, з 1 серпня по 25 вересня в Києві обмежили рух на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

Також 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі, на вулиці Бориспільській, з вікон на дев'ятому поверсі валить чорний дим.

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