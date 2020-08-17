подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 10:44 54
Финансы 2020-08-17T11:30:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро в обменниках продолжает снижаться. Почем продают валюту 17 августа

Курс доллара и евро в обменниках продолжает снижаться. Почем продают валюту 17 августа

Елена Новикова
Курс гривны, Обмен валют, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару, курс в обменниках
Курс гривны в киевских обменниках 17 августа
Курс гривны в киевских обменниках 17 августа

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 августа на 2,40 коп. до 27,5206 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,54 коп. до 27,2416 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,18 коп. до 31,9545 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,32 коп. до 32,5129 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2416 27,5206 31,9545 32,5129 3,31 3,89
Максимальный 27,4000 27,8000 32,2200 32,9000 3,73 5,00
Минимальный 27,0500 27,3900 31,6500 32,1500 2,30 3,72

Как сообщали Українські Новини, эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти.

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководитстве.

Больше новостей о: Курс гривны Обмен валют курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне курс гривны к доллару курс в обменниках

НБУ сохранит плавающий курс гривны, — Шевченко...
Доллары и евро в обменниках подешевели. Курс валют...
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали про...
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжае...
В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса
До конца карантина осталось 15 дней. Какие действуют ослабления
Новости
В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса 11:30 Инфографика
В Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон вали черный дым 11:19
Российская нацвалюта просела. Курс рубля в обменниках в понедельник 11:10
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза 11:03
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok