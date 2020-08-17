Курс доллара и евро в обменниках продолжает снижаться. Почем продают валюту 17 августа

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 августа на 2,40 коп. до 27,5206 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,54 коп. до 27,2416 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,18 коп. до 31,9545 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,32 коп. до 32,5129 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,2416 27,5206 31,9545 32,5129 3,31 3,89 Максимальный 27,4000 27,8000 32,2200 32,9000 3,73 5,00 Минимальный 27,0500 27,3900 31,6500 32,1500 2,30 3,72

Как сообщали Українські Новини, эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти.

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководитстве.

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