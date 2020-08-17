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17 августа 2020, понедельник, 05:00 10
Экономика 2020-08-17T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Официальный курс нацвалюты в начале недели

Гривна продолжает укрепляться. Официальный курс нацвалюты в начале недели

Надежда Комендантова
Гривна, НБУ, Нацбанк, Официальный курс, Курс НБУ
Гривна.
Гривна.

После того, как в предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8470
1 доллар США 27,3474
1 швейцарский франк 30,0422
10 иен 2,5641
10 российских рублей 3,7328

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит, однако эксперт утверждает, что повышение минималки приведет к подорожанию до 30U AH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

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