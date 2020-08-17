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17 августа 2020, понедельник, 08:50 544
Финансы 2020-08-17T09:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ сохранит плавающий курс гривны, — Шевченко

НБУ сохранит плавающий курс гривны, — Шевченко

Елена Новикова
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Курс гривны к доллару
Курс гривны к доллару

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD, плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе банка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - заявил Шевченко.

Вместе с тем, по его словам, НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым он определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов", - сказал глава НБУ.

Он считает, что вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Но при этом, как указал Шевченко, было бы неправильно говорить о том, что такая волатильность, как была с начала прошлого года, является нормальным для рынка Украины.

Как сообщали Українські Новини, эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти.

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30

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