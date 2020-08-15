Задержанные в Беларуси журналисты Реуцкий и Васильев вернулись в Украину

Украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные во время митингов в Беларуси, вернулись в Украину.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передают Українські Новини.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, волонтеры общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев 14 августа уже находились в посольстве Украины под защитой дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны девять граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Кроме того, минские журналисты заметили на митингах российских силовиков.