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15 августа 2020, суббота, 20:59 14
Внешняя политика 2020-08-15T20:59:01+03:00
Українські Новини
Задержанные в Беларуси журналисты Реуцкий и Васильев вернулись в Украину

Задержанные в Беларуси журналисты Реуцкий и Васильев вернулись в Украину

Елена Новикова
МИД, Беларусь, Журналисты, Дмитрий Кулеба, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси, Константин Реуцкий, Евгений Васильев
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

Украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные во время митингов в Беларуси, вернулись в Украину.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передают Українські Новини.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, волонтеры общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев 14 августа уже находились в посольстве Украины под защитой дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны девять граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Кроме того, минские журналисты заметили на митингах российских силовиков.

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