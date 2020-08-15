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15 серпня 2020, субота, 20:59 5
Зовнішня політика 2020-08-15T21:30:01+03:00
Українські Новини
Затримані в Білорусі журналісти Рєуцький і Васильєв повернулися в Україну

Затримані в Білорусі журналісти Рєуцький і Васильєв повернулися в Україну

Елена Новикова
Білорусь, МЗС України, Журналісти, Дмитро Кулеба, мітинги, Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв, Мітинги в Білорусі
Протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва
Протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

Затримані під час мітингів у Білорусі українські журналісти Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв повернулися в Україну.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв тільки перетнули кордон. Вони вже в Україні, а значить, вдома. Спасибі команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила ряд питань і забезпечила логістику", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, волонтери громадської організації "Схід SOS" Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв 14 серпня вже перебували в посольстві України під захистом дипломатів.

Раніше повідомлялося про те, що у Білорусі в ході протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримано дев'ять громадян України, які вже відпущені.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок в Білорусь до стабілізації ситуації.

Крім того, мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

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