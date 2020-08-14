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14 августа 2020, пятница, 10:54 110
Внешняя политика 2020-08-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Украинских волонтеров, задержанных в Беларуси, освободили

Украинских волонтеров, задержанных в Беларуси, освободили

Валерия Драгомирова
Беларусь, Протесты в Беларуси, Восток SOS
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

Волонтеры общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в Беларуси, уже находятся в посольстве Украины под защитой дипломатов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - написал он.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Реуцкий и Васильев были задержаны 12 августа в Минске без каких-либо законных оснований, поскольку они не нарушали никаких законов Беларуси, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов.

По его словам, правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации

В свою очередь Кулеба заявил, что Реуцкий и Васильев обвиняются "в участии в массовых мероприятиях, которое проявилось в совершении действий по организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над лицом, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти".

По его словам, санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

 

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