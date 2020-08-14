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14 августа 2020, пятница, 23:21 140
Президент 2020-08-14T23:21:54+03:00
Українські Новини
У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера

У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера

Ольга Фандорина
Беларусь, ЧВК Вагнера, Владимир Зеленский, Офис президента
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера". Об этом сообщает Офис президента

Так, в Офисе президента сообщили, что ожидали более корректного и взвешенного решения от Беларуси.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнер. Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения".

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

Ранее Лукашенко заявил, что Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнера.

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