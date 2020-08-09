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09 августа 2020, воскресенье, 19:12 2799
Европа 2020-08-09T19:12:32+03:00
Українські Новини
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера"

Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера"

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, ЧВК Вагнера, задержание боевиков
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнер. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает tut.by.

"Им (генпрокурорам Украины и России) наплевать на этих ребят", - заявил он.

Лукашенко 6 августа поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.

Как сообщали Українськi Новини, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

Тем временем, для боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа Офис Президента заявил, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе. 

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