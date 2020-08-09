Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера"

Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнер. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает tut.by.

"Им (генпрокурорам Украины и России) наплевать на этих ребят", - заявил он.

Лукашенко 6 августа поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.

Как сообщали Українськi Новини, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

Тем временем, для боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа Офис Президента заявил, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.