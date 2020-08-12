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12 августа 2020, среда, 15:23 17
Силовые структуры 2020-08-12T15:23:51+03:00
Українські Новини
Офис Генпрокурора отправил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче боевиков Вагнера

Офис Генпрокурора отправил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче боевиков Вагнера

Ольга Фандорина
Выдача преступников, ЧВК Вагнера, Офис Генпрокурора, Генпрокуратура Беларуси
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офис генерального прокурора направил в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси", - сказано в нем.

Отмечается, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

Тем временем, для боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа Офис Президента заявил, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе. 

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