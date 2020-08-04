Лукашенко заявил, что в Беларусь забросили еще один отряд наемников из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко призвал российскую сторону "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами.

"Это очень опасный и сильный сигнал и все это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию, эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил он.

По словам президента, на дестабилизацию ситуации в Беларуси брошены миллиардные ресурсы.

Также Лукашенко заявил, что на Беларуси решили отработать новые технологии "цветных революций", но "не выйдет".

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера.

Ранее сообщалось, что ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнеровцев". Украина будет требовать выдачи.

Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины.