подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 17:16 97
Финансы 2020-08-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну. Каким будет официальный курс нацвалюты в начале недели

НБУ укрепил гривну. Каким будет официальный курс нацвалюты в начале недели

Надежда Комендантова
Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, Курс валют в Украине
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8470
1 доллар США 27,3474
1 швейцарский франк 30,0422
10 иен 2,5641
10 российских рублей 3,7328

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит, однако эксперт утверждает, что повышение минималки приведет к подорожанию до 30U AH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Больше новостей о: Курс валют Официальный курс Курс НБУ Курс валют в Украине

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжае...
Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта укреп...
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на с...
После падения гривна немного укрепилась. Официальн...
Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
В Киевской области падает заболеваемость COVID-19, а смертность - растет
Новости
Для "желтой" зоны карантинные ограничения усилили, для "оранжевой" - смягчили 18:19
В Беларуси объявили официальные результаты выборов 18:19
Митинг у здания Офиса Президента Украины. Фото: glavcom.ua
Ермак, мой деньги в "Санаханте", а не на Донбассе, – возле ОПУ требовали провести выборы на мирной Донеччине и Луганщине 18:13 Фото
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
Межбанк в конце недели закрылся укреплением гривны 17:47
больше новостей
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина 12:49
больше новостей
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
больше новостей
Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok