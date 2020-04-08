Пенсионный фонд за день направил на выплату пенсий 4,8 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины начал финансировать пенсии за август. 5 августа на выплату пенсий было направлено 4,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook.



"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа. 5 августа 2020 на пенсионные выплаты направлено 4,8 млрд гривен", - сказано в нем.



Всего с начала августа обеспечено финансирование пенсионных выплат на общую сумму 7,5 млрд гривен.



Отмечается, что выплата августовских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Выплата пенсий. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины



Как сообщали Українські Новини, 4 августа на финансирование пенсий ПФУ направил 1,5 миллиарда гривен.



Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.



Тем временем в Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен.