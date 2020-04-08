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05 августа 2020, среда, 16:07 19 Инфографика
Общество 2020-08-05T16:15:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд за день направил на выплату пенсий 4,8 млрд гривен

Пенсионный фонд за день направил на выплату пенсий 4,8 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Финансирование пенсий, Пенсия в августе, Выплата пенсий в августе
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

Пенсионный фонд Украины начал финансировать пенсии за август. 5 августа на выплату пенсий было направлено 4,8 млрд гривен. 

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook.

"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа. 5 августа 2020 на пенсионные выплаты направлено 4,8 млрд гривен", - сказано в нем. 

Всего с начала августа обеспечено финансирование пенсионных выплат на общую сумму 7,5 млрд гривен. 

Отмечается, что выплата августовских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Выплата пенсий. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд УкраиныВыплата пенсий. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины


Как сообщали Українські Новини, 4 августа на финансирование пенсий ПФУ направил 1,5 миллиарда гривен

Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

Тем временем в Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен. 

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