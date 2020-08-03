Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат

В то время, как украинцы не смогут выйти на пенсию в 2021 году, если у них нет как минимум 28 полных лет стажа, размер средней пенсии в Украине с начала 2020-го вырос почти на 400 грн и составил 3400 грн, а для граждан старше 80 лет - 4100 грн. В Минсоцполитики рассказали о комплексной программе правительства повышения пенсий и анонсировали увеличение выплат до конца этого года.

В министерстве объяснили, что усилия были направлены в первую очередь на малоимущих, и удалось для более 2 миллионов граждан повысить пенсии за порог в 2000 грн. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает "Вголос".

"Мы понимаем, что этого недостаточно, но это первые шаги", - заверила чиновник.

Она рассказала, что 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 грн; 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5000 грн, получили единовременную денежную помощь в размере 1000 грн; для 8,4 млн в мае были проиндексированы пенсии.

"Что будет еще в этом году? Если будет повышена минимальная заработная плата, то возрастет и минимальная гарантия для лиц 65 лет и старше, если у женщины есть стаж 30 лет, а у мужчины - 35 лет. Минимальная пенсионная выплата у этих людей составит 2 тысячи гривен", - обещает Лазебная.

Второе повышение намечается на декабрь 2020 года, и связано с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Тогда минимальная пенсия составит 1769 гривен. Надбавки, повышения за сверхнормативный стаж - все, что привязано к прожиточному минимуму, все также будет перечислено", - рассказала министр.

Также в 2021 году остоится несколько этапов повышения пенсий. "В январе и июле 2021 после запланированного повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для лиц старше 65 лет со стажем 35-30 лет, и составит 2400 грн и 2600 грн соответственно. Также я постараюсь добиться того, чтобы в марте 2021 была плановая индексация пенсий и включить в нее максимально те категории пенсионеров, пенсии которых сейчас не подпадают под индексацию. Второе - мы планируем программы повышения пенсий для лиц старше 75 лет ", - пояснила Марина Лазебная.

Как выросли пенсии в Украине с 1 июля 2020. Инфографика: Пенсионный курьер

Напомним, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Также в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам.