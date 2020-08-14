Зеленский просит раду собраться 25 августа и решить, поднимут ли минимальную зарплату в сентябре

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду провести 25 августа внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о повышении минимальной зарплаты с 4 723 гривны в месяц до 5 тыс. гривен с сентября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины", - сказано в сообщении.

Зеленский призвал депутатов поддержать президентский законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Раде увеличить минимальную зарплату с 4 723 гривны в месяц до 5 тыс. гривен с сентября.

Основным источником для увеличенных минимальной зарплаты предполагается экономия на обслуживании государственного долга.

Государственный бюджет на 2020 год устанавливает с января 2020 года минимальную зарплату в 4 723 гривен в месяц.

За июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.