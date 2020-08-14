Там было море крови. Выпущенные из СИЗО белорусы рассказали о пытках и издевательствах

В ночь с 13 на 13 августа из СИЗО в Минске начали выпускать задержанных протестующих. Они рассказали о том, как их били и унижали в изоляторе. На фоне их историй в белорусском МВД заявляют, что пыток и издевательств не было.

Вышедшие из заключения люди рассказывают, что им ломали пальцы, чтобы они разблокировали мобильные телефоны, распыляли в камерах газ, разбивали мобильные телефоны об пол, избивали дубинками. Задержанных заставляли подписать протоколы, где они якобы сознаются в выкрикивании лозунгов.

Людей, которые совсем плохо себя чувствовали после избиений, из СИЗО вывозили машинами.

Мужчина, который вышел из СИЗО, рассказал, что его держали в восьмиместной камере, в которой были 64 человека. Там он провел трое суток. В комнате было 2 форточки, которые открывались только на пару сантиметров. На каждой кровати спали по 2-3 человека, спасли под кроватями, на столе, лавках. Мужчинам приходилось меняться друг с другом, чтобы кто-то спал, а кто-то стоял.

Женщин, которых выпускали из одного из белорусских изоляторов, встречали волонтеры, поили водой, давали позвонить домой, успокаивали.

Одна из женщин рассказала, что к ее голове приставляли автомат. В СИЗО ее держали в камере, предназначенной для 4 человек, в которой содержали более 50 человек. Некоторые ночи там приходилось стоять. Окно открывалось на пару сантиметров. Некаторе время их держали во внутреннем дворике. Первую воду выдали спустя 15 часов после того, как ее стали требовать со скандалом. Некоторых женщин избивали.

Другая женщина рассказала, что часть времени ее и других женщин держали долгое время во внутреннем дворике на холоде. Они грелись, прижимаясь друг к другу. Также долгое время приходилось стоять, упершись лбом в пол с руками за спиной. Бывшая задержанная подтвердила, что ее и других задержанных женщин больше 30 человек держали в небольшой комнате.

По словам очевидицы, избивали мужчин и женщин, которые не соглашались с протоколами, которые их заставляли подписывать.

Еще одна женщина, выпущенная из СИЗО, рассказала, что ей угрожали изнасилованием.

Тем временем, заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что людей в изоляторе не били, и пообещал вынести списки задержанных. В ответ люди начали возмущаться и кричать. Он повторил, что "физическая сила не применялась".

Выпущенные на свободу люди сфотографировали себя после СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Кроме того, 12 августа в беларуси задержали украинских волонтеров из благотворительной орграницазии "Восток-SOS". Сегодня их уже выпустили и они находятся на территории украинского посольства.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.