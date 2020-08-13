Протесты в Беларуси. Женщины снова выстроились в цепи солидарности. На заводах забастовки

В Беларуси на пятый день протеста против президента Александра Лукашенко люди снова вышли на улицы: женщины с цветами выстрагиваются в живые цепи солидарности, а работники предприятий бастуют. Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы. В Минске люди выстраиваются в цепи солидарности. Женщин с цветами видели у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре - на проспекте Независимости - у кинотеатра "Октябрь". Утром в Минске девушки снова начали выстраиваться в цепь солидарности. Они стоят взявшись за руки, некоторые машины их приветствуют гудкамиhttps:\/\/t.co\/ZdsrnXq4Nl pic.twitter.com\/ALZhs5qvsg — Onliner (@OnlinerBY) August 13, 2020 Люди выстраиваются в цепи не только в Минске, но и по всей стране. Кроме того, началась забастовка на Белорусском автомобильном заводе. Протесты проходят и на других предприятиях. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jI2yPXlOEb0" frameborder="0" allowfullscreen> На протест с призывом не применять насилие против протестующих вышли медики. Бастуют даже артисты филармонии. Филармония бастует. Просто послушайте! pic.twitter.com\/toUA0GuRDs — Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020 Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены. Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации. 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями тысячи были задержаны, есть раненные и погибшие.