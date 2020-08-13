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  • Протесты в Беларуси. Женщины снова выстроились в цепи солидарности. На заводах забастовки
13 августа 2020, четверг, 14:21 1741
Европа 2020-08-13T14:22:20+03:00
Українські Новини
Протесты в Беларуси. Женщины снова выстроились в цепи солидарности. На заводах забастовки

Протесты в Беларуси. Женщины снова выстроились в цепи солидарности. На заводах забастовки

Кира Молчанова
Беларусь, Акция протеста, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

В Беларуси на пятый день протеста против президента Александра Лукашенко люди снова вышли на улицы: женщины с цветами выстрагиваются в живые цепи солидарности, а работники предприятий бастуют.

Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы.

В Минске люди выстраиваются в цепи солидарности. Женщин с цветами видели у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре - на проспекте Независимости - у кинотеатра "Октябрь". 

Люди выстраиваются в цепи не только в Минске, но и по всей стране.

Кроме того, началась забастовка на Белорусском автомобильном заводе. Протесты проходят и на других предприятиях.

На протест с призывом не применять насилие против протестующих вышли медики.

Бастуют даже артисты филармонии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями тысячи были задержаны, есть раненные и погибшие.

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