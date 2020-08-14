Українських волонтерів, затриманих у Білорусі, звільнили

Волонтери громадської організації "Схід SOS" Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, які були затримані в Білорусі, вже знаходяться у посольстві України під захистом дипломатів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соціальній мережі Twitter, передають Українські Новини.

"Костянтин Рєуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів", - написав він.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Рєуцький і Васильєв були затримані 12 серпня в Мінську без будь-яких законних підстав, оскільки вони не порушували ніяких законів Білорусі, не брали участі ні в яких заворушеннях або масових акціях, не мали при собі заборонених предметів або матеріалів.

За його словами, правозахисники відвідували Білорусь виключно для отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, і для коментування останніх подій в Мінську для українських засобах масової інформації.

У свою чергу Кулеба заявив, що Рєуцький і Васильєв звинувачуються "в участі в масових заходах, яке проявилося у вчиненні дій по організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна або збройним опором представникам влади".

За його словами, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі під час протестів було затримано 9 українців, яких незабаром відпустили, однак постраждав фотокореспондент – його виписали з лікарні.

Під час поїздки в Бориспіль президент Володимир Зеленський попросив українців утриматися від поїздок в Білорусь, поки ситуація не покращиться.