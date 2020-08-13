Доллары и евро в обменниках подешевели. Курс валют на 13 августа

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,37 коп. до 32,0242 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,71 коп. до 32,5826 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,3765 27,6694 32,0242 32,5826 3,35 3,88 Максимальный 27,5500 27,9000 32,2200 32,8200 3,75 5,00 Минимальный 27,2000 27,5500 31,7000 32,2500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.