подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 10:21 202
Финансы 2020-08-13T10:23:08+03:00
Українські Новини
Доллары и евро в обменниках подешевели. Курс валют на 13 августа

Доллары и евро в обменниках подешевели. Курс валют на 13 августа

Надежда Комендантова
Курс валют, Обмен валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют.
Курс валют.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,37 коп. до 32,0242 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,71 коп. до 32,5826 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3765 27,6694 32,0242 32,5826 3,35 3,88
Максимальный 27,5500 27,9000 32,2200 32,8200 3,75 5,00
Минимальный 27,2000 27,5500 31,7000 32,2500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

Также аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Больше новостей о: Курс валют Обмен валют курс доллара Курс евро

Доллар и евро продолжают снижаться в цене. Курс ва...
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. ...
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на с...
Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта прос...
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина
Новости
В первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения 10:28
Доллары и евро в обменниках подешевели. Курс валют на 13 августа 10:21
Выполнение программы Президента Украины
Черниговщина вошла в Топ-5 по темпам реализации программы Президента Украины "Большая стройка" 10:21 Фото
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн. — Офис Президента 10:06
На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ и выпустили мину 09:49
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
До конца карантина осталось 19 дней. Что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok