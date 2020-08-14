Один из задержанных в Беларуси заплатит штраф и вернется уже сегодня, — МЗС

Украинскому МЗС удалось договориться с властями Беларуси, что один из задержанных украинцев заплатит штраф и сможет вернуться домой.

Об этом накануне, 13 августа, в эфире "Гомадського радио" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодня мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси. Мы на контакте с белорусскими властями и сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашей дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрого транзита в Украине. Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - отметил Енин.

В МЗС подчеркнули, что узнать, где именно находятся задержанные очень сложно.

Как сообщали Українськi Новини, в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

По данным на 12 августа, в Беларуси с начала акций протеста было задержано около 6 тысяч человек. Те, кого отпустили, рассказывают о пытках и жестоком обращении.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске, которое прошло 12 августа. Кроме того, задержаны еще 2 человека.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук Киевского университета имени Тараса Шевченко из-за жесткого подавления протестов в Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями более 6 тыс. были задержаны, есть раненые и погибшие.