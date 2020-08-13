Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук

Президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук Киевского университета имени Тараса Шевченко из-за жесткого подавления протестов в Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель политического клуба КНУ имени Шевченко Елена Никулина.

По ее словам, выпускники и студенты университета инициировали сбор подписей за соответствующее решение.

"Этим обращением мы хотим привлечь внимание университета к тому, что диктатор, который презирает принципы демократии и права человека, не может иметь звание почетного доктора нашего университета и быть частью нашего академического сообщества", – отметила Никулина.

Она также сообщила, что пока это обращение от выпускников и студентов, но она надеется, что к ним присоединятся аспиранты, преподаватели и работники университета.

"Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокое звание почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", – говорится в обращении к ректору.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Беларуси начались после того, как президент Александр Лукашенко победил на выборах президента, получив 80,23% голосов.

В ходе протестов были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.