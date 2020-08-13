подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук
13 августа 2020, четверг, 20:11 80
Политика 2020-08-13T20:11:50+03:00
Українські Новини
Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук

Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, КНУ имени Шевченко, Доктор наук

Президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук Киевского университета имени Тараса Шевченко из-за жесткого подавления протестов в Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель политического клуба КНУ имени Шевченко Елена Никулина.

По ее словам, выпускники и студенты университета инициировали сбор подписей за соответствующее решение.

"Этим обращением мы хотим привлечь внимание университета к тому, что диктатор, который презирает принципы демократии и права человека, не может иметь звание почетного доктора нашего университета и быть частью нашего академического сообщества", – отметила Никулина.

Она также сообщила, что пока это обращение от выпускников и студентов, но она надеется, что к ним присоединятся аспиранты, преподаватели и работники университета.

"Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокое звание почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", – говорится в обращении к ректору.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Беларуси начались после того, как президент Александр Лукашенко победил на выборах президента, получив 80,23% голосов. 

В ходе протестов были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.

Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь КНУ имени Шевченко Доктор наук

Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе
Новости
Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук 20:11
Студенты и выпускники КНУ им. Шевченко хотят лишить Лукашенко статуса доктора наук 20:01
Израиль и Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение 19:58
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
Сотрудник тернопольской филармонии призвал украинок не любить "ж*дов и негров" 19:47
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен 21:53
больше новостей
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok