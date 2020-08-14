У Добкина рейтинг в Киеве выше, чем у Гончаренко, Ильенко, Березы и Билецкого

Рейтинг электоральных симпатий бывшего народного депутуту Украины, кандидата на должность мэра Киева Михаила Добкина (Партия Шария) превышает рейтинги популярности среди киевлян таких кандидатов, как депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), бывший народный депутат Андрей Ильенко ("Свобода"), Борислав Береза (Партия "Свои") и Андрей Билецкий ("Национальный корпус").

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова).

А именно, на вопрос "Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы киевского городского головы, а в бюллетень были включены такие кандидаты, за кого из них Вы проголосовали?" респонденты ответили: за Добкина - 3,0% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и 3,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

За Гончаренко - 2,3% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и 2,4% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором; за Ильенко - 2,3% и 2,5% соответственно; за Березу - 1,9% и 2% соответственно; за Билецкого - 1,1% и 1,2% соответственно.

Отметим, что лидером электоральных симпатий киевлян является действующий мэр Виталий Кличко (38,5% и 48,2% соответственно), а вторую и третью позицию по популярности занимают владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский (8,5% и 9,1% соответственно) и бывший председатель Киевской городской государственной администрации (2010-2014 годы) Александр Попов (7,7% и 8,3%).

Тем временем за "УДАР" Виталия Кличко готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за Всеукраинское объединение "Батьківщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%. Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2 019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Как сообщали Українські Новини, 13 августа Ильенко заявил о намерении баллотироваться в меры Киева.

8 августа "Батьківщина" выдвинула кандидатом в мэры Киева заместителя председателя комитета Рады по энергетике нардепа Алексея Кучеренко.

16 июля партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

22 июня Кличко заявил, что намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар".