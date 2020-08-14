подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 06:19 119
Общество 2020-08-14T06:19:01+03:00
Українські Новини
У Добкина рейтинг в Киеве выше, чем у Гончаренко, Ильенко, Березы и Билецкого

У Добкина рейтинг в Киеве выше, чем у Гончаренко, Ильенко, Березы и Билецкого

Петр Стуженко
Соцопрос, Михаил Добкин, Центр Разумкова, мэр Киева, Рейтинг популярности
Михаил Добкин. Фото: 2day.kh.ua
Михаил Добкин. Фото: 2day.kh.ua

Рейтинг электоральных симпатий бывшего народного депутуту Украины, кандидата на должность мэра Киева Михаила Добкина (Партия Шария) превышает рейтинги популярности среди киевлян таких кандидатов, как депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), бывший народный депутат Андрей Ильенко ("Свобода"), Борислав Береза (Партия "Свои") и Андрей Билецкий ("Национальный корпус").

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова).

А именно, на вопрос "Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы киевского городского головы, а в бюллетень были включены такие кандидаты, за кого из них Вы проголосовали?" респонденты ответили: за Добкина - 3,0% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и 3,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

За Гончаренко - 2,3% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и 2,4% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором; за Ильенко - 2,3% и 2,5% соответственно; за Березу - 1,9% и 2% соответственно; за Билецкого - 1,1% и 1,2% соответственно.

Отметим, что лидером электоральных симпатий киевлян является действующий мэр Виталий Кличко (38,5% и 48,2% соответственно), а вторую и третью позицию по популярности занимают владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский (8,5% и 9,1% соответственно) и бывший председатель Киевской городской государственной администрации (2010-2014 годы) Александр Попов (7,7% и 8,3%).

Тем временем за "УДАР" Виталия Кличко готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за Всеукраинское объединение "Батьківщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%. Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2 019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Как сообщали Українські Новини, 13 августа Ильенко заявил о намерении баллотироваться в меры Киева.

8 августа "Батьківщина" выдвинула кандидатом в мэры Киева заместителя председателя комитета Рады по энергетике нардепа Алексея Кучеренко.

16 июля партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

22 июня Кличко заявил, что намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар".

Больше новостей о: Соцопрос Михаил Добкин Центр Разумкова мэр Киева Рейтинг популярности

В августе "Слуге народа" доверяет только четверть ...
Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавиру...
Партия Смешко уверенно проходит в Киевсовет, – соц...
Нардеп предупредил Притулу, что сбежать ему как Ва...
Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин
Киев включили в "желтую зону" карантина
Новости
У Добкина рейтинг в Киеве выше, чем у Гончаренко, Ильенко, Березы и Билецкого 06:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
До 1700% годовых: в НБУ рассказали, чем грозят "кредиты без паспорта и с нулевой ставкой" 05:15
В Киеве зафиксировали случай бешенства. В Конча-Заспе ввели карантин 23:55
Министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину в День независимости 23:25
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино 13:11
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
больше новостей
В августе "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok