Спасатели предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня по всей стране

Специалисты продолжают предупреждать украинцев о чрезвычайной пожарной опасности по всей стране. Из-за этого в природных экосистемах и на открытых территориях растет риск многочисленных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По данным УкрГидрометцентра в течение дня 13 августа будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности по всей стране. Самая жаркая погода, и соответственно, самые большие риски будет наблюдаться на южной территории Украины. Как сообщали Українські Новини, ранее спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в большинстве областей Украины. Ранее 5 августа на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники, а до этого 4 августа в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Тем временем, из-за погоды Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов.