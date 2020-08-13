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13 августа 2020, четверг, 11:09 215
Общество 2020-08-13T11:45:03+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня по всей стране

Спасатели предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня по всей стране

Кира Молчанова
Пожар, Спасатели, ГосЧС, синоптики, ГСЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Специалисты продолжают предупреждать украинцев о чрезвычайной пожарной опасности по всей стране. Из-за этого в природных экосистемах и на открытых территориях растет риск многочисленных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным УкрГидрометцентра в течение дня 13 августа будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности по всей стране.

Самая жаркая погода, и соответственно, самые большие риски будет наблюдаться на южной территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в большинстве областей Украины. 

Ранее 5 августа на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники, а до этого 4 августа в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем, из-за погоды Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов.

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