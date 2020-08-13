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13 серпня 2020, четвер, 11:09 7
Суспільство 2020-08-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні

Кира Молчанова
ДСНС України, пожежна небезпека, Пожежонебезпека
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС

Фахівці продовжують попереджати українців про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні — у природних екосистемах та на відкритих територіях зростає ризик численних пожеж з огляду на спекотну погоду.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, протягом дня 13 серпня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки у всій країні.

Найбільш спекотна погода, і відповідно, найбільші ризики буде спостерігатися на південній території України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попереджали про високу пожежну небезпеку в більшості областей України.

Раніше 5 серпня на Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горіла суха трава, очерет та чагарники.

Тим часом з огляду на погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.

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