Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні

Фахівці продовжують попереджати українців про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні — у природних екосистемах та на відкритих територіях зростає ризик численних пожеж з огляду на спекотну погоду.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, протягом дня 13 серпня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки у всій країні.

Найбільш спекотна погода, і відповідно, найбільші ризики буде спостерігатися на південній території України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попереджали про високу пожежну небезпеку в більшості областей України.

Раніше 5 серпня на Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горіла суха трава, очерет та чагарники.

Тим часом з огляду на погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.