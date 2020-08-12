В то время, как ранее в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, сегодня, 12 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Таким образом, сегодня на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Отмечается, что самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в большинстве областей Украины.

Ранее 5 августа на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники, а до этого 4 августа в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем, из-за погоды Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов.